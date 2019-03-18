Комітет Європарламенту схвалив варіант газової директиви ЄС із поправками

Тепер документ очікує голосування на пленарній сесії Європейського парламенту

Профільний комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалив оновлений варіант європейської газової директиви з узгодженими раніше країнами ЄС поправками. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Тепер документ очікує голосування на пленарній сесії Європейського парламенту і в Раді ЄС. Після набуття ним чинності піде адаптація національних законодавств країн Євросоюзу, враховуючи нові обставини компромісної директиви.

"Комітет ITRE підтримав поправки до газової директиви ЄС", - заявив голова європарламентського комітету Єжи Бузек.

Нагадаємо, Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. У разі їх остаточного ухвалення дія Газової директиви Євросоюзу поширюватиметься на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2".

До цього повідомлялось, що Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.