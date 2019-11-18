Комітет ЄП затвердив угорського єврокомісара з повноваженнями по Україні

Комітет Європейського парламенту затвердив кандидатуру Олівера Варгеї на посаду єврокомісара з питань сусідства і розширення, який, зокрема, буде відповідати за український напрямок. Про це пише Politico.

Повідомляється, що Варгеї затвердили після того, як він запевнив членів Європарламенту у своїй незалежності від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Я не буду пов'язаний або знаходитися під впливом заяв чи позицій будь-якого прем'єр-міністра якої-небудь країни або будь-яких інших представників будь-якого уряду", - заявив він.

Нагадаємо, раніше майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в листі Оліверу Варгеї заявила, що очікує прискорення імплементації угоди про асоціацію України з ЄС. Зокрема, Ляйєн очікує від Варгеї нові політичні цілі "Східного партнерства" до середини 2020 року - це програма співпраці ЄС з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Білоруссю і Вірменією. Від нього також очікується боротьба з корупцією, посилення ролі незалежних ЗМІ і громадянського суспільства.

Раніше вона також заявила, що Європейському союзу необхідно вивчити "мову сили" для затвердження європейців у світі.