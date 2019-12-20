Комітет не розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі, - Разумков

Комітет Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин під час розгляду законопроекту про ринок землі працюватиме у відкритому режимі. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, обмеження щодо зйомок чи прямої трансляції засідань комітету немає.

"Це не закритий режим комітету. Камери працюють, ЗМІ працюють, все транслюється в прямому ефірі не лише каналом Рада, а й будь-яким іншим. Ніхто не говорить про те, що це закритий режим, куди не можуть прийти народні депутати, автори поправок. Ми говоримо про те, що останнні засідання комітету перетворювались у неподобство часто", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков назвав терміни, коли комітет завершить розгляд правок до законопроекту про земельну реформу. Це має статися до 10 січня 2020 року. Принаймні, спікер Ради дав комітету таке доручення.