Комісія обрала переможця конкурсу на голову Митниці

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити главою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Як повідомили в прес-службі, таке рішення було прийнято за результатами останнього етапу конкурсу - співбесіди.

Трійка фіналістів представила членам Комісії свою програму розвитку Митної служби у вигляді презентації, а потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісіі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд відновив дію розпорядження Кабінету міністрів про проведення конкурсу на пост голови Державної митної служби.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на державну митну службу україни та Державну податкову службу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергій Верланов.

За підсумками двох етапів конкурсу на посаду голови Державної служби претендували проректор з навчальної роботи Університету митної справи і фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та голова громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварец.