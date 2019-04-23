Комісія обрала переможця конкурсу на голову Податкової

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити головою Державної податкової служби заступника міністра фінансів Сергія Верланова. Про це повідомляє Мінфін на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили в прес-службі, таке рішення було ухвалено за результатами останнього етапу конкурсу - співбесіди, який демонстрували в прямому ефірі.

Трійка фіналістів представили членам комісії свою програму розвитку служби у вигляді презентації, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії, демонструючи фахові знання, лідерські якості, організаційні навички та стресостійкість.

У результаті Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 балів, Сергій Петухов – 13,54 бали, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу, наприкінці березня оголосив конкурс.

За результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу на голову брали участь: заступник міністра фінансів України Сергій Верланов; виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко; заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби.