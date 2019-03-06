Комісія Україна-НАТО обговорила ситуацію в окупованому Криму

У НАТО в черговий раз закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі

В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась ситуация в Крыму спустя пять лет после незаконной аннексии Россией. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

На заседании присутствовал директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев и представитель крымскотатарской общины Эскендер Бариев, которые рассказали о нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.

НАТО подтвердило поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму, направленных против крымскотатарского населения, а также других этнических, политических и религиозных групп. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Крым - это Украина.

"Спустя пять лет союзники по НАТО не признают и не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание определять свое будущее без вмешательства извне", - заявил Столтенберг.

В НАТО в очередной раз призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Также союзники усилили свою практическую поддержку Украины в свете ситуации с безопасностью на Черном море.

Напомним, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил о расширении военного присутствия США и НАТО в Черном море.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии.