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В Камышевахе уже более 30 погибших, почти 50 считаются пропавшими

12:17 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Камышевахе (dsns_telegram)

Число погибших после удара России по Камышувасхе в Запорожье возросло до 31 человека. Еще почти 50 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Запорожской ОВ Михаила Семикина на телемарафоне.

По его данным, погибшими числятся 31 человек. Раньше называли 29.

Еще пять человек получили ранения. Около 50 жителей поселка считаются пропавшими без вести.

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышувахе. Под удар попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, и укрытие.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты знали, что в этом месте еженедельно выдают помощь.

Как сообщало РБК-Украина, в Запорожской ОВА утром говорили о 48 пропавших без вести. Тогда Семикин сообщил, что на месте идет спасательно-поисковая операция.

Также мы писали, что этой ночью Россия нанесла массированный удар по энергетике. Она выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

По словам Зеленского, главной целью стали электростанции и подстанции в девяти областях.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях ночной атаки.

Баллистические ракеты ударили по Украине около трех ночи, а ближе к утру - крылатые.

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