В Камышевахе уже более 30 погибших, почти 50 считаются пропавшими

По его данным, погибшими числятся 31 человек. Раньше называли 29.

Еще пять человек получили ранения. Около 50 жителей поселка считаются пропавшими без вести.

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышувахе. Под удар попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, и укрытие.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты знали, что в этом месте еженедельно выдают помощь.

Как сообщало РБК-Украина, в Запорожской ОВА утром говорили о 48 пропавших без вести. Тогда Семикин сообщил, что на месте идет спасательно-поисковая операция.

Также мы писали, что этой ночью Россия нанесла массированный удар по энергетике. Она выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

По словам Зеленского, главной целью стали электростанции и подстанции в девяти областях.