В Камышевахе уже 29 погибших, много людей считаются пропавшими без вести

В Камышевахе Запорожской области увеличивается количество погибших из-за коварного удара России. Многие люди также считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВ Михаила Семикина.

Число погибших в результате авиаударов сросло до 29 человек. Продолжается спасательно-поисковая операция.

Из-за удара пострадали пять человек. Пропавшими без вести официально считаются 48 человек.

"Масштаб трагедии страшен. По каждой цифре - человеческая жизнь, семья, потерявшая самых дорогих, или до сих пор ожидающая известие о близких. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Искренние соболезнования всем потерявшим родных. Не теряем надежды найти тех, чья судьба до сих пор неизвестна", - заявил начальник ОВА.

Напомним, РФ ударила КАБами по Камышувасу вчера, 2 ноября. Удары были нанесены по школе, где раздавали гуманитарную помощь, а также по укрытию.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты знали, что в этом месте еженедельно раздают гуманитарную помощь, и сознательно ударили по людям.