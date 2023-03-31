Комиссар ООН: данные о гибели более 8 тысяч мирных украинцев - верхушка айсберга

Информация Организации Объединенных Наций о гибели более 8 тысяч гражданских в Украине после начала полномасштабной войны не является окончательной. Жертв может быть намного больше.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он подчеркнул, что люди по всей Украине сталкиваются с "массовыми страданиями и потерями, депривацией, перемещениями и разрушениями". При этом Украина борется за выживание.

По словам Тюрка, данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека о гибели в Украине более 8 тысяч мирных жителей и о более 14 000 пострадавших "являются лишь верхушкой айсберга".