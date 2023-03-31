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Комиссар ООН: данные о гибели более 8 тысяч мирных украинцев - верхушка айсберга

Фото: в ООН считают, что в Украине погибло намного больше 8 тысяч гражданских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Информация Организации Объединенных Наций о гибели более 8 тысяч гражданских в Украине после начала полномасштабной войны не является окончательной. Жертв может быть намного больше.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он подчеркнул, что люди по всей Украине сталкиваются с "массовыми страданиями и потерями, депривацией, перемещениями и разрушениями". При этом Украина борется за выживание.

По словам Тюрка, данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека о гибели в Украине более 8 тысяч мирных жителей и о более 14 000 пострадавших "являются лишь верхушкой айсберга".

Напомним, в начале марта в ООН докладывали, что в Украине установили гибель 8 103 мирных жителей.

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