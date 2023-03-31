Комісар ООН: дані про загибель понад 8 тисяч мирних українців - верхівка айсберга

Інформація Організації Об'єднаних Націй про загибель понад 8 тисяч громадянських в Україні після початку повномасштабної війни не є остаточною. Жертв може бути набагато більшим.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він підкреслив, що люди по всій Україні стикаються з "масовими стражданнями та втратами, депривацією, переміщеннями та руйнуваннями". При цьому Україна бореться за виживання.

За словами Тюрка, дані Управління верховного комісара ООН з прав людини про загибель в Україні понад 8 тисяч мирних жителів та понад 14 000 постраждалих "є лише верхівкою айсберга".