Комісар ООН: дані про загибель понад 8 тисяч мирних українців - верхівка айсберга

Інформація Організації Об'єднаних Націй про загибель понад 8 тисяч громадянських в Україні після початку повномасштабної війни не є остаточною. Жертв може бути набагато більшим.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.
Він підкреслив, що люди по всій Україні стикаються з "масовими стражданнями та втратами, депривацією, переміщеннями та руйнуваннями". При цьому Україна бореться за виживання.
За словами Тюрка, дані Управління верховного комісара ООН з прав людини про загибель в Україні понад 8 тисяч мирних жителів та понад 14 000 постраждалих "є лише верхівкою айсберга".
Нагадаємо, на початку березня в ООН доповідали, що в Україні встановили загибель 8103 мирних жителів.
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