Комендантську годину у селах трьох громад Київської області продовжили до 10 квітня
У селах Баришівської, Великодимерської та Калитянської громад Київської області комендантську годину продовжено до 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігора Сапожка.
Повідомляється, що комендантська година продовжена з 6 години ранку 7 квітня до 6 години ранку 10 квітня у селах:
- Баришівської громади: Рудницьке, Перемога та Лук'янівка;
- Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка та Шевченкове;
- Калитянської громади: Бервиця, Заворичі та Мокрець.
Окрім того, в Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21.00 години 6 квітня до 6 ранку 7 квітня.
Як відомо, під час комендантської години забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.
Раніше ми повідомляли, що найближчими днями розпочнеться відбудова мостів у Київській області.
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