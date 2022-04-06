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Комендантську годину у селах трьох громад Київської області продовжили до 10 квітня

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Київська область, Середа 06 квітня 2022 19:08
Комендантську годину у селах трьох громад Київської області продовжили до 10 квітня У селах трьох громад Київщини продовжили комендантську годину (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У селах Баришівської, Великодимерської та Калитянської громад Київської області комендантську годину продовжено до 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігора Сапожка.

Повідомляється, що комендантська година продовжена з 6 години ранку 7 квітня до 6 години ранку 10 квітня у селах:

  • Баришівської громади: Рудницьке, Перемога та Лук'янівка;
  • Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка та Шевченкове;
  • Калитянської громади: Бервиця, Заворичі та Мокрець.

Окрім того, в Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21.00 години 6 квітня до 6 ранку 7 квітня.

Як відомо, під час комендантської години забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.

Раніше ми повідомляли, що найближчими днями розпочнеться відбудова мостів у Київській області.

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