У найближчі дні розпочнеться відбудова мостів у Київській області, - Кубраков
У звільнених населених пунктах Київської області, де були зруйновані мости внаслідок бойових дій, вже найближчими днями розпочнеться відновлення транспортної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.
За словами Кубракова, на відновлення кожного мосту необхідно від двох до трьох місяців.
"Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ - Чоп. План завершити роботи за пару тижнів", - повідомив він.
Також у планах відновити упродовж місяця залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.
"Робимо усе, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною", - підкреслив міністр.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що на кожного російського окупанта, який завдав шкоди населенню та містам, чекатиме справедливе покарання.
"На нашій землі побувало концентроване зло - вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією, і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили", - наголосив президент.
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