У найближчі дні розпочнеться відбудова мостів у Київській області, - Кубраков

У звільнених населених пунктах Київської області, де були зруйновані мости внаслідок бойових дій, вже найближчими днями розпочнеться відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook .

"На нашій землі побувало концентроване зло - вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією, і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили", - наголосив президент.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що на кожного російського окупанта, який завдав шкоди населенню та містам, чекатиме справедливе покарання.

"Робимо усе, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною", - підкреслив міністр.

Також у планах відновити упродовж місяця залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.

"Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ - Чоп. План завершити роботи за пару тижнів", - повідомив він.

За словами Кубракова, на відновлення кожного мосту необхідно від двох до трьох місяців.

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