Комендантский час в селах трех общин Киевской области продлили до 10 апреля

В селах Барышевской, Великодымерской и Калитянской общин Киевской области комендантский час продлен до 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко.

Как известно, во время комендантского часа запрещается пребывание граждан в установленный период на улицах и в других общественных местах, а также движение транспортных средств без специальных пропусков.

Кроме того, в Броварской городской территориальной общине комендантский час вводится с 21.00 6 апреля до 6 утра 7 апреля.

Сообщается, что комендантский час продлен с 6 часов утра 7 апреля до 6 часов утра 10 апреля в селах:

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