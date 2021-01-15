Комендантська година, обмеження на поїздки: в Італії продовжили карантин через COVID

Уряд Італії продовжив карантин у зв'язку з коронавірусом. Різні обмеження продовжили на різні дати.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням, дія комендантської години з 22:00 до 5:00 продовжена до 5 березня. Тренажерні зали і басейни залишаються закритими, а послуги з особистим виносом повинні припинятися після 18:00.

До 15 лютого залишається заборона на пересування між регіонами з винятками у вигляді поїздок на роботу, для лікування та інших невідкладних ситуацій. Гірськолижні курорти також залишаться закритими до 15 лютого.

У той же час, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що більшість обмежень можуть знімати в регіонах раніше, якщо в них буде знижуватися рівень захворюваності коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Також в Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі або поїзді. До цього такі правила застосовувалися тільки для мандрівників, що направлялися до Бельгії на літаку або морському транспорті.