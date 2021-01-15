Комендантский час, ограничения на поездки: в Италии продлили карантин из-за COVID

Правительство Италии продлило карантин в связи с коронавирусом. Различные ограничения продлили на разные даты.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению, действие комендантского часа с 22:00 до 5:00 продлено до 5 марта. Тренажерные залы и бассейны остаются закрытыми, а услуги с личным выносом должны прекращаться после 18:00.

До 15 февраля остается запрет на передвижения между регионами с исключениями в виде поездок на работу, для лечения и прочих неотложных ситуаций. Горнолыжные курорты также останутся закрытыми до 15 февраля.

В то же время, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что большинство ограничений могут снимать в регионах раньше, если в них будет снижаться уровень заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Также в Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.