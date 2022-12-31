Комендантский час на Новый год: какими будут ограничения в регионах

В настоящее время в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины почти по всей территории Украины введен комендантский час. Поэтому новогодние праздники пройдут в условиях ограничений.

Планируют ли в регионах ослабление ограничений, рассказывает РБК-Украина ниже.

Что говорят в Нацполиции

Пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева заявила, что комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не отменяется, а те, кто выйдут на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа", - сказала она.

Новый год в Киеве

Заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что, скорее всего, режим комендантского часа на Новый год будет действовать. Он также добавил, что во время воздушной тревоги иллюминация главной елки будет выключена.

В настоящее время комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 5:00.

Комендантский час в регионах

Заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин сообщил, что в области на период новогодних и рождественских праздников продолжительность комендантского времени сократили на один час. Так, с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 5:00.

В Харьковской области наоборот, не исключают введение круглосуточного комендантского часа на праздники. А в Ровенской области, как заявлял глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, власти не планируют ослаблять режим комендантского часа в Новогоднюю ночь.

В настоящее время комендантский час по областям действует следующим образом: