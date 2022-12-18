Комендантский час на Новый год: какие ограничения будут действовать в разных областях Украины

Киев

Сейчас в столице Украины действует комендантский час с 23:00 до 5:00.

Однако 12 декабря на сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой жители просят отменить комендантский час в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января. Ее автор Тимофей Мельник объясняет, что многие все равно будут возвращаться домой от друзей или родственников, ведь возможность остаться на ночлег будет не у всех.

В настоящее время петицию подписали почти 2 тысячи человек. Для рассмотрения киевскими властями она должны набрать в общей сложности 6 тысяч подписей.

При этом столичные власти пока не давали никаких комментариев по поводу продолжительности комендантского часа в новогоднюю ночь. Отметим, что решение по установлению комендантского часа утверждает руководство ВСУ.

Киевская область

Руководство Киевской области пока не сообщало об отмене, продлении или сокращении комендантского часа в Новый год. В настоящее время на территории области комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

Харьков и Харьковская область

Недавно в Харьковской области сократили комендантский час. С 5 декабря она проходит с 23:00 до 05:00.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что решение было принято из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т.д.

Информации по изменению продолжительности действия комендантского часа на Новый год пока не было.

Львовская область

Сейчас в регионе действие один из самых коротких комендантских часов. Он проходит с 00:00 до 05:00.

Руководство Львова и области не сообщало об изменении продолжительности комендантского часа в Новый год.

Кривой Рог

В городе также была сокращена продолжительность комендантского часа. С 13 декабря она действует с 23:00 до 05:00. Скорее всего, такая продолжительность сохранится и в новогоднюю ночь.

Ровенская область

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что власти не планируют ослаблять режим комендантского часа в новогоднюю ночь.

При этом Совет обороны еще намерен обсудить этот вопрос. Отметим, что комендантский час в области действует с 00:00 до 05:00.

Другие регионы

Пока ни в одной области Украины не объявили об изменении продолжительности комендантского часа в новогоднюю ночь.

Сейчас в областях нельзя выходить на улицу в такое время: