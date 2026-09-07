Комендантский час, метро и работа ТЦ: что изменится в Киеве с 10 сентября

В Киеве уже с 10 сентября вступят в силу ряд изменений, которые связаны с правилами реагирования на воздушную тревогу и не только. Изменения утвердил Совет обороны столицы.
Более детально о нововведениях и как это повлияет на работу бизнеса - в материале РБК-Украина ниже.
Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, согласно решению Кабмина, с 10 сентября комендантский час в столице сократят на один час. Теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00.
В соответствии с такими нововведениями график работы общественного транспорта в столице также продлят на один час.
При этом решение не повлияет на график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ в Киеве.
Мэр обратил внимание, что движение транзитного крупногабаритного транспорта в столице во время комендантского часа было разрешено с 3 сентября.
Во время комендантского часа также будут организованы четыре автобусных маршрута для перевозки людей от Центрального вокзала.
Подземный транспорт адаптирует график и маршруты в зависимости от объявленного уровня опасности:
Стоит отметить, что ранее Кабмин рекомендовал киевским властям разрешить полноценную работу метро во время "желтых" тревог. Однако киевские власти решили лишь частично выполнить эти рекомендации.
Для автомобильного и наземного транспорта введены отдельные графики и ограничения на мостовых переходах:
В городе временно запрещаются все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытом воздухе или в помещениях без укрытий.
При "желтом" уровне опасности в столице будут продолжать работать ЦНАПы, социальные учреждения. При этом протоколы безопасности для работы учебных заведений и медучреждений не меняли.
Также, по словам мэра, субъекты хозяйствования разных форм собственности - ТЦ, кафе и другие заведения - смогут работать при соблюдении условий, определенных Кабмином. Речь идет о строгом соблюдении правил безопасности, а также обеспечении доступа к укрытиям для персонала и посетителей. При этом работа будет разрешена во время "желтых" тревог.
Уведомления об уровне тревоги уже доступны в приложении "Киев Цифровой".
Стоит заметить, что такие правила в Киеве вводят из-за новой тактики российских атак. Оккупанты в течение дня непрерывно запускают по столице и области реактивные беспилотники, из-за чего тревоги парализуют город.