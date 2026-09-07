Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня

У Києві вже з 10 вересня набудуть чинності низка змін, пов'язаних із правилами реагування на повітряну тривогу і не тільки. Зміни затвердила Рада оборони столиці.
Більш детально про нововведення та як це вплине на роботу бізнесу - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Як розповів мер Києва Віталій Кличко, згідно з рішенням Кабміну, з 10 вересня комендантську годину у столиці скоротять на одну годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00.
Відповідно до таких нововведень, графік роботи громадського транспорту в столиці також продовжать на одну годину.
При цьому рішення не вплине на графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ у Києві.
Мер звернув увагу, що рух транзитного великогабаритного транспорту у столиці під час комендантської години було дозволено з 3 вересня.
Під час комендантської години також буде організовано чотири автобусні маршрути для перевезення людей від Центрального вокзалу.
Підземний транспорт адаптує графік та маршрути залежно від оголошеного рівня небезпеки:
Варто зазначити, що раніше Кабмін рекомендував київській владі дозволити повноцінну роботу метро під час "жовтих" тривог. Проте київська влада вирішила лише частково виконати ці рекомендації.
Для автомобільного та наземного транспорту введено окремі графіки та обмеження на мостових переходах:
У місті тимчасово забороняються всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритому повітрі або у приміщеннях без укриттів.
За "жовтого" рівня небезпеки в столиці продовжуватимуть працювати ЦНАПи, соціальні установи. При цьому протоколи безпеки для роботи навчальних закладів та медустанов не змінювали.
Також, за словами мера, суб'єкти господарювання різних форм власності - ТЦ, кафе та інші заклади - зможуть працювати за дотримання умов, визначених Кабміном. Йдеться про суворе дотримання правил безпеки, а також забезпечення доступу до укриття для персоналу та відвідувачів. При цьому роботу буде дозволено під час "жовтих" тривог.
Повідомлення про рівень тривоги вже доступні у застосунку "Київ Цифровий".
Варто зауважити, що такі правила в Києві запроваджують через нову тактику російських атак. Окупанти протягом дня безперервно запускають по столиці та області реактивні безпілотники, через що тривоги паралізують місто.