Комендант Львова объяснил, как поступить, если работники ТЦК силой забирают военнообязанных

Военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет всегда должны иметь при себе военно-учетные документы и устанавливающие личность документы. Это касается Львовской области.

Кроме этого уполномоченные военнослужащие ТЦК и СП имеют право проверять наличие таких документов и производить сверку данных. Однако в случае, если все же возникает конфликтная ситуация, обеим сторонам советуют вызвать правоохранителей. По его словам, военнослужащие ТЦК и СП не имеют права прибегать к силовым задержаниям.

"Если же военнослужащие ТЦК и СП не получили от лица, проверяемого документами, военно-учетных документов, то они должны выписать этому лицу повестку, а не насильно забирать ее с собой", - сказал Грень.

Он также отметил, что уполномоченные лица ТЦК не имеют функций по задержанию или привлечению к административной ответственности. Они могут только составить протокол об административном правонарушении, но не в этих случаях.

"Поэтому подчеркиваю, что при возникновении таких ситуаций надлежащим, корректным и правильным поведением военнослужащих ТЦК и СП будет соответствующий вызов правоохранительных органов. Какие должны формировать те или иные документы, протоколы, должным образом реагировать, как предусмотрено законом. Приказ коменданта, который приобрел такой общественный огласки, не касается действий по привлечению к ответственности. Она касается обязанности граждан во время военного положения носить такие документы при себе и предъявлять по требованию для проведения соответствующей сверки"", - подчеркнул Грень.

Однако о том, как должна в таких случаях действовать полиция, должны рассказать в полиции Львовской области.

Скандалы с ТЦК во Львовской области

Ранее сообщалось, что во Львове и области работников ТЦК и СП обязали проверять документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то есть военнообязанных. Такой приказ обнародовал руководитель аппарата Львовской ОВД.

Напомним, перед этим во Львове возник скандал 10 ноября, когда работники ТЦК затолкали мужчину в авто, из-за чего в "военном комате" назначили проверку.

Также сообщалось, что ранее в Тернополе ТЦК начал служебную проверку через видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Добавим, что перед этим в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Сотрудники ТЦК пытались насильно забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

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