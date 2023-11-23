Комендант Львову пояснив, як діяти, якщо працівники ТЦК силою забирають військовозобов'язаних

Військовозобов'язані особи у віці від 18 до 60 років завжди повинні мати при собі військово-облікові документи та документи, які встановлюють особу. Це стосується Львівської області.

Окрім цього уповноважені військовослужбовці ТЦК і СП мають право перевіряти наявність таких документів і робити звірку даних. Однак у випадку, якщо все ж таки виникає конфліктна ситуація, то обом сторонам радять викликати правоохоронців. За його словами, військовослужбовці ТЦК і СП не мають права вдаватися до силоміцних затримань.

"Якщо ж військовослужбовці ТЦК і СП не одержали від особи, документи якої перевіряли, військово-облікових документів, то вони мають виписати цій особі повістку, а не силоміць забирати її з собою", - сказав Грень.

Він також зауважив, що уповноважені особи ТЦК не мають функцій щодо затримання особи або притягнення до адміністративної відповідальності. Вони можуть лише скласти протокол про адміністративне правопорушення, але не у цих випадках.

"Тому наголошую, що при виникненні таких ситуацій належною, коректною і правильною поведінкою військовослужбовців ТЦК і СП буде відповідний виклик правоохоронних органів. Які повинні формувати ті чи інші документи, протоколи, належним чином реагувати, як передбачено законом. Наказ коменданта, який набув такого суспільного розголосу, не стосується дій щодо притягнення до відповідальності. Він стосується обов'язку громадян в час воєнного стану носити такі документи при собі і пред'являти на вимогу для проведення відповідної звірки"", - підкреслив Грень.

Однак про те, як має у таких випадках діяти поліція повинні розповісти у поліції Львівської області.

Скандали з ТЦК у Львівській області

Раніше повідомлялося, що у Львові та області працівників ТЦК та СП зобов'язали перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто військовозобов'язаних. Такий наказ оприлюднив керівник апарату Львівської ОВД.

Нагадаємо, перед цим у Львові виник скандал 10 листопада, коли працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто, через що у "військкоматі" призначили перевірку.

Також повідомлялося, що раніше у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "упаковують" чоловіка в мікроавтобус.

Додамо, що перед цим у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силоміць забрати чоловіка з лікарні, де він нібито проходив військово-лікарську комісію.

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