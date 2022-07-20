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У Запорізькій області комбайнери підірвалися на протитанковій міні

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Пологи, Середа 20 липня 2022 18:02
У Запорізькій області комбайнери підірвалися на протитанковій міні Фото: у Запорізькій області двоє комбайнерів підірвалися на міні (zp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області комбайн підірвався на протитанковій міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Новопавлівка Пологівського району 19 липня. Комбайн наїхав на міну посеред поля. Водій та його помічник отримали поранення та було госпіталізовані.

Внаслідок вибуху сталося загоряння на площі близько 50 квадратних метрів. Рятувальники змогли вчасно загасити пожежа і врятували від вогню 20 гектарів врожаю.

До ліквідації загоряння залучили 10 бійців ДСНС та 2 одиниці техніки.

Фото: у Запорізькій області комбайн підірвався на міні (zp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Херсонській області згоріло 240 гектарів пшениці через дії російських окупантів.

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Запорожская область Вибух Війна в Україні ДСНС
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