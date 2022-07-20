У Запорізькій області комбайнери підірвалися на протитанковій міні

У Запорізькій області комбайн підірвався на протитанковій міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Новопавлівка Пологівського району 19 липня. Комбайн наїхав на міну посеред поля. Водій та його помічник отримали поранення та було госпіталізовані.

Внаслідок вибуху сталося загоряння на площі близько 50 квадратних метрів. Рятувальники змогли вчасно загасити пожежа і врятували від вогню 20 гектарів врожаю.

До ліквідації загоряння залучили 10 бійців ДСНС та 2 одиниці техніки.

Фото: у Запорізькій області комбайн підірвався на міні (zp.dsns.gov.ua)