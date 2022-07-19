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Під Києвом у лісі на міні підірвалася жінка

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Київська область, Вівторок 19 липня 2022 15:57
Під Києвом у лісі на міні підірвалася жінка Фото: жінка підірвалася на міні в лісі (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Юлія Бойко

Мешканка села Мила під Києвом підірвалася на міні. Її не вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що вчора, 18 липня, 65-річна жінка разом з чоловіком пішла в ліс, де натрапила на протипіхотну міну.

"Внаслідок вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - зазначив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни. Вибухотехніки обстежують прилеглі території. Поліція закликає жителів деокупованих територій не відвідувати ліси, уникати лісових і польових доріг.

Нагадавши, заборона на відвідування лісів у Київській області діє з березня 2022 року.

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