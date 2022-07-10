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Британія направила винищувачі до Швеції та Фінляндії для спільних навчань

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Лондон, Неділя 10 липня 2022 22:02
Британія направила винищувачі до Швеції та Фінляндії для спільних навчань Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Британські Військово-повітряні сили направили до Швеції та Фінляндії винищувачі для проведення спільних навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.

Повідомляється, що до скандинавських країн вирушили винищувачі Typhoon FGR4 та F-35B Lightning. Британська сторона, крім навчань, розглядає розширення своєї присутності в цьому регіоні.

Також повідомляється, що розгортання британської авіації відбувається на запит країн, що приймають. Літаки вже провели бойові навчання з фінськими F-18 Hornets та шведськими Gripen.

"Фінляндія та Швеція є важливими партнерами в галузі оборони, і ми вітаємо їх заявки на вступ до НАТО, які зроблять альянс сильнішим, оскільки ми стикаємося з новою загрозою в Європі. Ці розгортання наголошують на нашій рішучості зміцнювати це партнерство та забезпечувати безперешкодну спільну роботу наших сил", - зазначив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, цього тижня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Декілька країн-учасниць оборонного альянсу вже ратифікували їх.

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