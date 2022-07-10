Британія направила винищувачі до Швеції та Фінляндії для спільних навчань

Повідомляється, що до скандинавських країн вирушили винищувачі Typhoon FGR4 та F-35B Lightning. Британська сторона, крім навчань, розглядає розширення своєї присутності в цьому регіоні.

Також повідомляється, що розгортання британської авіації відбувається на запит країн, що приймають. Літаки вже провели бойові навчання з фінськими F-18 Hornets та шведськими Gripen.

"Фінляндія та Швеція є важливими партнерами в галузі оборони, і ми вітаємо їх заявки на вступ до НАТО, які зроблять альянс сильнішим, оскільки ми стикаємося з новою загрозою в Європі. Ці розгортання наголошують на нашій рішучості зміцнювати це партнерство та забезпечувати безперешкодну спільну роботу наших сил", - зазначив міністр оборони Британії Бен Воллес.