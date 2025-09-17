Командовал разгоном протестов в Херсоне: в Украине заочно осудили генерала Росгвардии

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы заочно получил российский генерал-полковник Владимир Спиридонов - командующий Уральского округа войск Росгвардии.

По материалам дела, в начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонской области. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.

После оккупации областного центра Спиридонов приступил к организации массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.

Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.

Как установило расследование, вооруженные россияне похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов бежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал Спиридонова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь российского генерала к ответственности за преступления против нашего государства.