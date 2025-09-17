Командовал разгоном протестов в Херсоне: в Украине заочно осудили генерала Росгвардии

В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы генерала Росгвардии, который командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы заочно получил российский генерал-полковник Владимир Спиридонов - командующий Уральского округа войск Росгвардии.
По материалам дела, в начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонской области. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.
После оккупации областного центра Спиридонов приступил к организации массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.
Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.
Как установило расследование, вооруженные россияне похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.
Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов бежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.
По материалам следователей Службы безопасности суд признал Спиридонова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь российского генерала к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним, в августе прошлого года украинские правоохранители сообщили генерал-лейтенанту Росгвардии Владимиру Спиридонову о подозрении. Он командовал разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области.
Как выяснили правоохранители, Спиридонов участвовал в захвате Херсонской области россиянами в начале полномасштабной войны и попытках подавления движения сопротивления в регионе.
При его командовании четыре тактические группы РФ во время разгона мирных протестов в Херсоне и других населенных пунктах области отправили в российские тюрьмы несколько сотен участников. Там их пытали, чтобы сломить сопротивление кремлевскому режиму.
Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов организовал переправку подчиненных подразделений Росгвардии на левобережную часть области, а сам сбежал в Россию. Там он получил повышение.