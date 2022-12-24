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Российское командование и наемники объединились против Шойгу, - Буданов

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Суббота 24 декабря 2022 09:00
Российское командование и наемники объединились против Шойгу, - Буданов Фото: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Командующий российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью NYT.

Начальник украинской разведки отметил, что союз Пригожина и генерала Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения из армии в части "Вагнера", что расширило роль организации в войне.

По его словам, сейчас наемники пытаются со всех сил захватить город Бахмут, чтобы оттеснить на задний план конкурирующих командиров регулярной российской армии. "Вагнер" согласовует свои действия с армией, но является основной силой на Бахмутском фронте.

Буданов считает, что политические амбиции лидера российских наемников отчасти диктуют стратегию российской стороны.

Говоря о штурме Бахмута, начальник ГУР объяснил, что в действиях наемников есть только идеологический и медийный вопрос.

"Вот почему отряды "Вагнера" так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут то, что не смогла российская армия. Мы это ясно видим и понимаем", - сказал Буданов, добавив, что Бахмут не считается стратегически важным, но взяв его россияне улучшат свои позиции для дальнейшего наступления на Донбассе.

Напомним, ранее западные СМИ подсчитали, что среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Также в ISW сообщали, что в Кремле создают новую так называемую "ЧВК", чтобы сдержать влияние на политической арене России финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина.

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