ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Штурмуют без поддержки. Оккупант жалуется на большие потери в подразделении (перехват)

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 18:32
Штурмуют без поддержки. Оккупант жалуется на большие потери в подразделении (перехват) Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В новом перехвате разведки, российский оккупант жалуется о безумных потерях в подразделении и несоответствие реальной ситуации с тем, что рассказывают пропагандистские СМИ России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как рассказывает россиянин, его роту командование отправило на штурм без всякой поддержки.

"С РПГ и ударили по ним, в окоп, обломком, ну обломком попало и все... его вытащить не смогли, к нему ребята шли 200 метров не доходили, по ним минометами били, там все начало работать (по ним, - ред.), - скулит оккупант.

В то же время россиянин жалуется и на то, что его рота должна быть в территориальной обороне, а не на первой линии.

Напомним, РБК-Украина писало о прошлом перехвате ГУР, когда оккупант жаловался на то, что его армии приходится расконсервировать старую технику из-за дефицита вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну