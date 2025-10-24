Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области 23 октября, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер раскритиковал российское военное командование за продолжение приказов о наступлении в Сумской области, несмотря на то, что российские войска не продвигаются быстро и несут большие потери.

Другой российский милблогер утверждал, что российские войска обстреливают украинские наземные линии связи (НЛК) к юго-востоку от Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы) и вблизи Иволжанского (к северу от города Сумы в украинском ближнем тылу).

В Харьковской области российские войска также не продвинулись вперед.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, обвинил российских командиров в преувеличении продвижения вблизи Синельниково в официальных отчетах.

Милблогер утверждал, что российское военное командование отправляет на истощение недостаточно обученную пехоту, включая больных или раненых солдат, которых вывели из больниц.

Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, сообщил, что с мая 2024 года российские войска потеряли не менее 15 000 убитыми в бою на Волчанском направлении. Значительная часть российских солдат, действующих на Волчанском направлении, являются новобранцами.

Российские войска недавно продвинулись в районе Купянска.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, 23 октября сообщил, что российское военное командование продолжает отдавать приказы о почти постоянных, изнурительных атаках, и что российские силы в основном состоят из новобранцев с минимальной подготовкой и снаряжением.

Представитель отметил, что российские солдаты прибегают к крайним методам компенсации недостатка воды из-за неспособности российских войск наладить и поддерживать логистику.

Согласно данным военных аналитиков, 23 октября российские войска продолжили наступательныеоперации на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Но несколько продвинулись в районе Северска и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

На Покровском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли.

23 октября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Как и на Новопавловском направлении.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Новопавловском направлении, 23 октября сообщил, что российское военное командование дает указание российским военнослужащим покончить жизнь самоубийством, а не сдаваться, утверждая, что украинские силы жестоко обращаются с российскими военнопленными.

Российские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении.

Представитель украинской механизированной бригады, действующей на Новопавловском направлении, сообщил, что российские войска постоянно меняют тактику, но остаются настроенными на продвижение и закрепление на административных границах Днепропетровской и Донецкой областей.

В Запорожской и Херсонской областях российские войска не продвинулись вперед.