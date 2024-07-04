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Командование авиации Воздушных Сил возглавит бригадный генерал Голубцов, - ВСУ

Фото: бригадный генерал Сергей Голубцов (armyinform com ua)
Автор: Владимир Костырин

Военный летчик, бригадный генерал и начальник управления подготовки авиации Сергей Голубцов возглавит командование авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ). Оно было создано в рамках существующей численности военнослужащих управленческого звена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования ВС ВСУ.

"Это профессиональный военный летчик, хорошо знающий дело изнутри, именно он сейчас возглавит командование авиации Воздушных Сил, созданное в пределах существующей численности военнослужащих управленческого звена", - рассказали военные.

В ВСУ также отметили, что в результате формирования командования авиации ВС не произошло увеличения ни количества военнослужащих в новой структуре, ни штабов.

В командовании ВС объяснили, что изменение организационно-штатной структуры происходит планово в соответствии со стандартами государств, являющихся членами НАТО.

"Состоится она и в авиационных частях. Скажем, бригада тактической авиации станет авиационным крылом и т.д." - добавили военные.

Кроме того, в ВС напомнили, что несколько недель назад Голубцов в интервью "Радио Свобода" высказывался об истребителях F-16 и "всего, что интересует общество о перспективах украинской военной авиации".

Справка: согласно открытым данным, Сергей Голубцов ранее служил командиром 114-й бригады тактической авиации (в период с 2011 по 2015 годы).

В 2020 году стал начальником авиации Командование Воздушных сил ВСУ. В 2022 году был назначен командующим воздушным командованием "Центр" ВС.

Голубцов на войне был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2 мая 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Кроме того, он является кавалером ордена Даниила Галицкого (6 декабря 2012 год).

Напомним, ранее генерал Голубцов рассказал, что часть западных истребителей F-16, которые партнеры передадут Украине в рамках оборонной помощи, будут размещены на иностранных авиабазах. Причиной является намерение обезопасить самолеты от российских ударов.

Кроме того, он проинформировал, что у Украины есть необходимая инфраструктура, чтобы при случае разместить шведские истребители Gripen.

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Воздушные силы Украины