Командування авіації Повітряних Сил очолить бригадний генерал Голубцов, - ЗСУ

Військовий льотчик, бригадний генерал і начальник управління підготовки авіації Сергій Голубцов очолить командування авіації Повітряних Сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Воно було створене в межах існуючої чисельності військовослужбовців управлінської ланки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування ПС ЗСУ.
"Це фаховий військовий льотчик, який добре знає справу зсередини, саме він нині очолить командування авіації Повітряних Сил, яке створено в межах існуючої чисельності військовослужбовців управлінської ланки", - розповіли військові.
У ЗСУ також зазначили, що в результаті формування командування авіації ПС не відбулося збільшення ані кількості військовослужбовці в новій структурі, ані штабів.
У командуванні ПС пояснили, що зміна організаційно-штатної структури відбувається планово, відповідно до стандартів держав, які є членами НАТО.
"Відбудеться вона і в авіаційних частинах. Скажімо, бригада тактичної авіації стане авіаційним крилом і т.д." - додали військові.
Крім того, у ПС нагадали, що кілька тижнів тому Голубцов в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловлювався щодо винищувачів F-16 та "усього, що цікавить суспільство стосовно перспектив української військової авіації".
Довідка: згідно з відкритими даним, Сергій Голубцов раніше служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації (у період з 2011 по 2015 роки).
У 2020-му став начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ. У 2022 році був призначений командувачем повітряного командування "Центр" ПС.
Голубцов на війні був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2 травня 2022 рік) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Крім того, він є кавалером ордену Данила Галицького (6 грудня 2012 рік).
Нагадаємо, раніше генерал Голубцов розповів, що частина західних винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, буде розміщена на іноземних авіабазах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.
Крім того, він поінформував, що Україна має необхідну інфраструктуру, щоб за нагоди розмістити шведські винищувачі Gripen.
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