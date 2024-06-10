Воздушные силы: часть переданных ВСУ F-16 будет храниться на авиабазах не в Украине

Некоторые западные истребители F-16, которые партнеры передадут Украине в рамках оборонной помощи, будут размещены на иностранных авиабазах. Причиной является намерение обезопасить самолеты от российских ударов.

Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Бригадный генерал обратил внимание, что в настоящее время 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако высказал мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, в которых на вооружение есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

"Что касается 30 самолетов, 40. Здесь следует понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов", - сказал он.

Голубцов в этом контексте добавил, что "цифра пусть никого не удивляет".

"Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть несколько самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", - рассказал офицер журналистам.

По его словам, такие истребляемые будут резервом для ВСУ, в том числе в случае необходимости "для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ".

"То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут", - рассказал Голубцов.

Он добавил, что если будет больше пилотов, соответственно, будет больше самолетов F-16 и на территории Украины.

Начальник авиации командования ВС отметил, что украинская сторона имеет "определенное количество" подготовленных аэродромов, и известна цифра самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году.

"Мы знаем, сколько зайдет в следующем году. Эти планы есть. Если где-то прозвучал 28-й год… Он прозвучал сегодня, завтра может прозвучать 27-й, потом 26-й", - сказал Голубцов.

Бригадный генерал добавил, что неизвестно, какое количество F-16 будет обещано Украине в более отдаленной перспективе, и это может быть "плюсом", поскольку с каждой конференцией членов авиационной коалиции Киев получает "более положительные прогнозы, более реальные цифры, больше информации, которая нам позволяет этот процесс сделать планомерным".

F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году некоторые страны-члены НАТО решили передать Украине истребители F-16, а также подготовить украинских пилотов для этих истребителей.

По данным издания Politico, Украина давит на страны Европы и США с целью активизации усилий для подготовки пилотов ВСУ на F-16, поскольку Киев не устраивают темпы и объем подготовки украинских пилотов на Западе.

Добавим, недавно премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила о том, что самолеты F-16 от ее страны в скором времени доставят в Украину.