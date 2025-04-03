Командовали захватом ЗАЭС. Российские генералы и их сообщники получили подозрение
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении трем российским генералам и их сообщникам. Они командовали захватом Запорожской АЭС в марте 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще шестерых россиян, которые в марте 2022 года участвовали в захвате Запорожской АЭС.
Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок Росгвардии, а именно:
- генерал-майора Дмитрия Чистякова - командира 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан РФ;
- генерал-майора Алексея Домбровского - заместителя начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю РФ;
- генерал-майора Юрия Лукачева - командира 22-й отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа Росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковник);
- полковника Алексея Решетнева - командира полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;
- полковника Сергея Довганя - начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;
- подполковника Мурахдана Ахмедханова - командира усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в республике Дагестан РФ.
По данным следствия, в начале полномасштабной войны российские чиновники отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергообъект с использованием тяжелого вооружения.
Задокументировано, как во время захвата АЭС россияне обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники.
В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый - получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и вызвать техногенную катастрофу.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения российских военных преступников к ответственности.
Подозрения российским генералам
Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.
Ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.
Он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.
Также российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".
К тому же подозрение объявили российскому генералу Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией, чтобы "захватить Киев за три дня".
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