Приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове: двум генералам РФ объявили подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении еще двум российским генералам, которые причастны к ракетному удару по Чернигову 19 августа 2023 года.

В результате атаки по драматическому театру имени Тараса Шевченко погибли семь мирных жителей, в том числе шестилетний ребенок, а более 200 человек получили ранения.

По данным следствия, непосредственный приказ на удар отдал генерал-лейтенант Михаил Зусько, первый заместитель командующего-начальник штаба группировки войск ВС РФ "Запад".

Он действовал по указанию своего руководителя - генерал-полковника Евгения Никифорова, который уже ранее получил заочное подозрение от СБУ.

Для реализации преступного приказа Зусько поручил начальнику управления ракетных войск группировки, генерал-майору Александру Драговаловскому, нанести удар. Оккупанты применили ракету "Искандер-М", выпущенную из Курской области РФ.

Кроме жертв среди гражданских, взрыв повредил жилые дома, админздания и автомобили горожан.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Зусько и Драговаловскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.