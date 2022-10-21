ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швеции назвали свои ожидания по голосованию Венгрии за их заявку на участие в НАТО

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 15:48
В Швеции назвали свои ожидания по голосованию Венгрии за их заявку на участие в НАТО Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Швеции ожидают, что Венгрия и Турция вскоре проголосуют за ее заявку на членство в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы считаем развитие в Венгрии положительным и считаем, что там, как и в случае с Турцией, процесс ратификации в скором времени завершится, когда парламент проголосует за эти вопросы", - сказал он.

По словам Бильстрема, ничто не указывает на то, что Швеция не получит положительного ответа от парламента в Будапеште.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.

Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут действовать, если РФ и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Венгрия
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет