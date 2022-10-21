В Швеции назвали свои ожидания по голосованию Венгрии за их заявку на участие в НАТО

В Швеции ожидают, что Венгрия и Турция вскоре проголосуют за ее заявку на членство в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы считаем развитие в Венгрии положительным и считаем, что там, как и в случае с Турцией, процесс ратификации в скором времени завершится, когда парламент проголосует за эти вопросы", - сказал он.

По словам Бильстрема, ничто не указывает на то, что Швеция не получит положительного ответа от парламента в Будапеште.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.

Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут действовать, если РФ и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами Альянса.

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