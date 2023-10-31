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В США озвучили сроки обучения украинских пилотов на F-16

Вторник 31 октября 2023 21:45
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В США озвучили сроки обучения украинских пилотов на F-16 Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может занять до 9 месяцев.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

По его словам, подготовка украинских пилотов F-16 может занять от 5 до 9 месяцев. Райдер уточнил, что сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.

Раньше минимальным прогнозируемым сроком обучения называли три месяца, или "несколько месяцев".

Что предшествовало

Напомним, 25 октября корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в американском штате Аризона.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не опроверг и не подтвердил такую информацию. По его словам, все узнают, когда наши лётчики обнародуют фото в кабине F-16 после успешного вылета.

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