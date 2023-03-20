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Командующий Объединенными силами ВСУ назвал количество мобилизованных в России

Фото: стало известно количество мобилизованных в России для войны в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская, Ульяна Безпалько

Россия для войны в Украине мобилизовала около 300 тысяч россиян. Причинами стали значительные потери, постоянные дезертирства и отсутствие желаемого количества добровольцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"В общей сложности нам известно об отмобилизации ориентировочно 300 тысяч граждан России. Они были направлены для доукомплектования уже существующих частей и подразделений, формирования новых соединений и объединений, а также для развертывания частей и подразделений территориальных войск", - рассказал он.

В то же время, по его словам, продолжение мобилизационных мер и, как следствие, колоссальных безвозвратных потерь убитыми и ранеными вызывает немало проблем внутри самой России.

"Речь идет и о росте недовольства режимом среди населения, и об организации протестных митингов, и о снижении доверия к высшему государственному руководству. Еще одна их проблема - это полное отсутствие мотивации среди мобилизованных, как перед отправкой на фронт, так и на поле боя" , – добавил Наев.

Он напомнил, что Кремль 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию из-за значительных потерь противника в личном составе, увеличения количества военнослужащих, не желающих участвовать в боевых действиях, и отсутствия желаемого прогресса в наборе добровольцев.

По его словам, Путин подписал указ "об объявлении частичной мобилизации в РФ", что фактически легализовало уже продолжающуюся скрытую мобилизацию и позволило властям проводить принудительный призыв для войны против Украины.

Как сообщалось, в январе Россия готовилась мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре 2022 года.

При этом в Минобороны Эстонии отмечали, что качество второй волны будет на порядок ниже, чем у первой.

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Война в Украине