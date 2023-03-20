Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії

"Загалом нам відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян Росії. Вони були направлені для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з’єднань та об’єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ", - розповів він.

Водночас за його словами, продовження мобілізаційних заходів і, як наслідок, колосальних безповоротних втрат вбитими та пораненими викликає чимало проблем всередині самої Росії.

"Мова йде і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про організацію протестних мітингів, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема - це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", - додав Наєв.

Він нагадав, що Кремль 21 вересня 2022 року оголосив часткову мобілізацію через значні втрати противника в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців.

За його словами, Путін підписав указ "про оголошення часткової мобілізації в РФ", що фактично легалізувало вже триваючу приховану мобілізацію та дозволило владі проводити примусовий призов для війни проти України.

Як повідомлялося, в січні Росія готувалася мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов'язаних на додаток до 300 тисяч, які були призвані в жовтні 2022 року.

При цьому у Міноборони Естонії зазначали, що якість другої хвилі буде на порядок нижчою, ніж у першої.