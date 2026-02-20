Командующий Нацгвардии: мы можем воевать с РФ еще несколько лет

Украина готова воевать еще несколько лет, но любые боевые действия ради территорий и ресурсов должны закончиться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко заявил в интервью ВВС.
"Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов - это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться", - заявил Пивненко.
При этом командующий Национальной гвардии Украины уверен, что украинцы устали от полномасштабной войны.
"Все хотят, чтобы закончилась война. Но главный вопрос для нас какой ценой? Или это прекращение огня, я думаю, на что все будут согласны. И тогда переосмысление дальнейших действий и договоренностей. Или потери территории. Скажем так, мы отдавать ничего не будем, я уверен", - добавил бригадный генерал.
Украина ведет трехсторонние переговоры с США и Россией ради быстрого и справедливого завершения войны. Несмотря на прогресс, есть еще ряд скрытных нерешенных вопросов, среди которых, в частности, и территориальный.
Параллельно Украина с партнерами нарабатывает гарантии безопасности, которые должны сработать в случае нового вторжения РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкретные гарантии безопасности для Украины могут создать условия для определения четкой даты завершения войны, которая продолжается не только на украинской территории, но и представляет угрозу для всей Европы.
При этом, по данным нового опроса, украинцы все меньше верят в скорое завершение войны с Россией. Только каждый пятый надеется на завершение до середины 2026-го.