Командующий Нацгвардии: мы можем воевать с РФ еще несколько лет

"Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов - это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться", - заявил Пивненко.

При этом командующий Национальной гвардии Украины уверен, что украинцы устали от полномасштабной войны.

"Все хотят, чтобы закончилась война. Но главный вопрос для нас какой ценой? Или это прекращение огня, я думаю, на что все будут согласны. И тогда переосмысление дальнейших действий и договоренностей. Или потери территории. Скажем так, мы отдавать ничего не будем, я уверен", - добавил бригадный генерал.