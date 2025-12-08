Командующий Нацгвардии рассказал, как иностранцы усиливают оборону Украины
На стороне Украины в войне с Россией продолжают воевать иностранцы. Они проявляют себя очень неплохо.
Об этом на полях форума Digital Defence Forum заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает корреспондент РБК-Украина.
"У нас очень неплохо воюют колумбийцы, испаноязычные. То есть, если я командир, испаноязычные колумбийцы выполняют задачи, и мы сейчас нарабатываем практику для того, чтобы два наших, например, два колумбийца, и они идут на задачу - эти иностранцы понимают, что их не бросают на убой, в один конец, грубо говоря, потому что рядом есть украинцы. И тогда очень неплохо выполняем задачи на самом деле", - рассказал Пивненко.
Он уточнил, что в рамках Нацгвардии не создают иностранный легион, поскольку для этого, к примеру, нужен испаноязычный командир. Не все подразделения могут найти таких командиров.
"Все бригады Национальной Гвардии могут набирать иностранцев, но у нас преимущественно работает "Азов", это 12-я бригада и 13-я бригада "Хартии", - добавил командующий Нацгвардии.
Также генерал рассказал, что всего Нацгвардии "до батальона" иностранных военнослужащих (до 800 человек).
Новые правила службы для иностранцев
Напомним, недавно для иностранных добровольцев в Украине изменили ряд условий. Теперь при подписании контракта они смогут самостоятельно выбирать боевую бригаду и направление службы.
ВСУ пересматривают подход к работе с иностранцами, чтобы максимально эффективно использовать их боевой опыт, мотивацию и профессиональные навыки. Добровольцев будут направлять туда, где их квалификация принесет наибольшую пользу, что позволит повысить эффективность подразделений.
Как отметили в Сухопутных войсках, такие изменения обеспечат лучшую интеграцию иностранцев, создадут равные условия с украинскими военнослужащими и помогут рационально использовать кадровый ресурс.