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Командующий Нацгвардией: для оккупации Харькова врагу нужны годы

Фото: Александр Пивненко, командующий Национальной гвардией Украины (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Сергей Пышкин

Российской Федерации не удастся захватить Харьков. Оккупация города займет годы и потребует больших жертв со стороны вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко в интервью LIGA.net.

Комментируя мысли о том, что Россия может попытаться захватить Харьков, Пивненко ответил: "Могут. Но не получится". 

Командующий Национальной гвардией отметил, что враг способен действовать только классически: отвлекать на нескольких направлениях и наступать на одном. В то же время для Харькова соответствующий сценарий будет тяжелым, поскольку необходимо постоянно защищать объекты критической и гражданской инфраструктуры.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - добавил Пивненко.

Ситуация в Харькове и области

В последние недели террористы усилили удары по территории Харькова и региона. В частности, враг усилил обстрелы энергетического сектора. Ситуация в городе сейчас сложна из-за регулярных ударов. В области продолжаются отключения света.

В начале апреля президент Владимир Зеленский проводил совещание по ситуации в Харькове. Обсуждали мероприятия по поддержке жителей областного центра.

Между тем россияне также прибегают к фейкам о якобы "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". В то же время эксперт Александр Коваленко исключает возможность наступления врага на город. По его мнению, у террористов нет необходимых ресурсов для повторной попытки захватить город.

Как объяснял представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов, враг вбросами пытается вызвать панические настроения среди украинцев.

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