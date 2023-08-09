Командует подавлением партизанского движения в Крыму. Генерал РФ получил подозрение

Военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Харева - экс-заместителя начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

Незаконные действия Харева

Во время захвата украинского полуострова чиновник остался в Симферополе и перешел на сторону российских захватчиков.

За это оккупанты назначили его "начальником штаба главного управления войск Росгвардии по республике Крым и г. Севастополь" и присвоили звание "генерал-майор".

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ Харев командовал подразделениями, которые участвовали в захвате части Запорожской и Херсонской областей.

Подавление партизанского движения в Крыму

К тому же на этой "должности" предатель непосредственно выполняет задание кремля по подавлению сопротивления на территории полуострова.

Для этого он организует массовые репрессии, в ходе которых оккупанты похищают людей из их домов или прямо посреди улицы и сажают в российские тюрьмы.

Среди пострадавших - украинские патриоты в Крыму, которые оказывают сопротивление агрессору.

В застенках к ним применяют психологическое давление и физическое насилие. Нередки случаи содержания заключенных в течение длительного времени без еды и воды и с постоянными угрозами "медленной смерти".

Таким образом враг пытается запугать жителей Крыма, сломать их сопротивление и заставить сотрудничать в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополь сообщено Хареву о подозрении в государственной измене.

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части нашего государства, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Украинские партизаны на оккупированных территориях

Недавно во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров, двое из них скончались.

Также в конце июля украинские партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе. Во время нее удалось обезвредить три единицы военных грузовиков.

Еще раньше в Херсонской области партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.

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