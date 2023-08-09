Командує придушенням партизанського руху в Криму. Генерал РФ отримав підозру

Військові контррозвідники Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Харєва - ексзаступника начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

Незаконні дії Харєва

Під час захоплення українського півострова посадовець залишився у Сімферополі та перейшов на бік російських загарбників.

За це окупанти призначили його "начальником штабу головного управління військ Росгвардії по республіці Крим та м. Севастополь" і надали звання "генерал-майор".

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ Харєв командував підрозділами, які брали участь у захопленні частини Запорізької та Херсонської областей.

Придушення партизанського руху в Криму

До того ж на цій "посаді" зрадник безпосередньо виконує завдання кремля щодо придушення опору на території півострова.

Для цього він організовує масові репресії, в ході яких окупанти викрадають людей з їхніх помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських тюрем.

Серед потерпілих - українські патріоти в Криму, які чинять супротив агресору.

У застінках до них застосовують психологічний тиск та фізичне насильство. Непоодинокі випадки тримання ув’язнених протягом тривалого часу без їжі та води й з постійними погрозами "повільної смерті".

Таким чином ворог намагається залякати мешканців Криму, зламати їхній супротив та змусити співпрацювати на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь повідомлено Харєву про підозру в державній зраді.

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині нашої держави, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Українські партизани на окупованих територіях

Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.

Також наприкінці липня українські партизани провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі. Під час неї вдалося знешкодити три одиниці військових вантажівок.

Ще раніше у Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Завдяки атаці було ліквідовано 6 військових РФ та пошкоджено декілька вантажівок.

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