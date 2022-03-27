ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Командування Повітряних сил ЗСУ про ракетний удар по Львову: красномовний політичний ляпас

Новость на русском →
Львів, Неділя 27 березня 2022 09:27
Командування Повітряних сил ЗСУ про ракетний удар по Львову: красномовний політичний ляпас Фото: у ЗСУ заявили, що ракетний уадар по Львову - красномовний політичний ляпас (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Львів став мішенню для російських військових, оскільки президент Сполучених Штатів Джо Байден перебував у Польщі, всього в 10 хвилинах польоту ракет від атакованого міста. Ракетний обстріл Львова-красномовний політичний ляпас американському лідеру від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

У командуванні підкреслили, що після такого вчинку "кремлівського фюрера" саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або F-18.

"Щоб ми на рівні билися в небі з силами противника, переважають, як в кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав ракетного удару.

В результаті обстрілу постраждали п'ять осіб.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну