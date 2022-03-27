Командування Повітряних сил ЗСУ про ракетний удар по Львову: красномовний політичний ляпас
Львів став мішенню для російських військових, оскільки президент Сполучених Штатів Джо Байден перебував у Польщі, всього в 10 хвилинах польоту ракет від атакованого міста. Ракетний обстріл Львова-красномовний політичний ляпас американському лідеру від росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
У командуванні підкреслили, що після такого вчинку "кремлівського фюрера" саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або F-18.
"Щоб ми на рівні билися в небі з силами противника, переважають, як в кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав ракетного удару.
В результаті обстрілу постраждали п'ять осіб.
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