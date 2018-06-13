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Командование РФ на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерии, - ГУР

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 13:57
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Боевики на Донбассе усилили ведение разведки с использованием беспилотников

Командование Российской Федерации (РФ) на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений. Об этом со ссылкой на інформацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Командование российских оккупационных войск активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений", - сообщил он.

Ссылаясь на данные разведки, спикер Минобороны добавил, что на полигонах на оккупированной территории Донбасса существенно возросла интенсивность проведения практических стрельб из "Градов" и 152-мм артиллерийских систем.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что боевики усилили ведение разведки с использованием беспилотников на Новоайдарском, Славянском, Волновахском и Мариупольском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 13 июня 2018 года, ранены двое украинских военных.

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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