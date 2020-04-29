ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів у Балаклії

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 15:25
Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів у Балаклії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Для Міноборони важливі результати офіційного розслідування

Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів на складах боєприпасів в Балаклії (Харківська область). Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибуховий ефект: як зникає "російський слід" у справі про підрив військових арсеналів".

Начальник управління комунікації й преси МОУ Світлана Павловська у коментарі РБК-Україна сказала, що для Міноборони є один результат - результати офіційного розслідування.

"Поки не закінчено слідство, ми не маємо права зараз висловлювати свою точку зору на ці події. Для нас є один результат - це висновки слідчих дій офіційного слідчого органу", - сказала вона.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Балаклії спалахнула пожежа на складах боєприпасів, в результаті чого сталося детонування. Тоді прокуратура кваліфікувала справу як диверсію. Військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що незадовго до пожежі поблизу військових складів був помічений безпілотник.

Тоді було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12 млрд 100 млн гривень. Крім того, загинула громадянська.

Через три роки з'явилася інформація, що пожежа на складах боєприпасів в Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених в землю підривних зарядів.

Вибуховий ефект: як зникає "російський слід" у справі про підрив військових арсеналів У Сирії зросла кількість жертв вибуху автоцистерни
Новини України ВибухБалаклеяМинистерство обороны РФ
News
On Top