Командиры РФ забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на штурмы, - АТЕШ

Херсонская область, Суббота 03 января 2026 09:35
UA EN RU
Командиры РФ забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на штурмы, - АТЕШ Фото: командиры РФ забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на штурмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские командиры на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" из состава 205 ОМСБр фиксируют системную схему давления со стороны командиров. Они лишают солдат выплат и статуса участников боевых действий по статье "Дезертирство", а также премий - за отказ выходить на заведомо гибельные штурмы.

Бойцов, которые не согласны идти в атаки, принудительно отправляют в "ямы" - импровизированные карцеры под открытым небом. Там их держат без связи, без права на сон и без доступа к медицинской помощи.

Перед каждым очередным броском солдатам заявляют: "Не хочешь - пиши рапорт и забудь о деньгах".

У тех, кто не подчиняется, изымают банковские карты, блокируют выплаты через финчасть и переводят в статус "без выполняемых задач". После этого большинство соглашается идти в атаку.

На одной из точек пребывания подразделения такие карцеры увеличили вдвое. Цена отказа - сутки в грязи под охраной, а потом штурм без права выбора. Командование называет это "мотивацией".

"Внутри подразделений уже не верят ни обещаниям, ни приказам. Люди мечтают только об одном - выжить и выбраться оттуда любой ценой", - рассказали в "АТЕШ".

Напомним, ранее партизаны "АТЕШ" сообщали, что российское командование избивает своих подчиненных в Херсонской области за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам.

Херсонская область Войска РФ Война в Украине
