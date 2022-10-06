RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командиры "Азова" рассказали, где их все время держали до освобождения из плена

Фото: командиры "Азова" рассказали, где их все время держали до освобождения из плена (скрин из видео/YouTube)
Автор: Наталия Гурковская, Юлия Акимова

Начальник штаба и заместитель командира полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") и Илья Самойленко ("Гендальф") рассказали, где именно их держали оккупанты почти все время во время плена.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в четверг, 6 октября, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина.

"Первые четыре дня мы находились в Еленовке. На пятый день, рано утром, за нами приехали и сказали, что забирают. Куда не сказали. Сначала посадили в автозак, довезли до аэропорта в Ростове, это мое предположение. Потом мы прилетели куда-то в какую-то камеру. Сейчас я понимаю, что это была Москва, хотя я сначала думал, что Питер", - рассказал "Тавр".

По словам "Гендальфа", их перевезли в РФ и там они собственно и находились все время до освобождения

"Многие детали мы раскрывать не будем", - добавил он.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" какое-то время будут в Турции.

Позже в России заговорили об экстрадиции командиров "Азова", освобожденных из плена. Бойцы якобы должны отвечать за свои "преступления" перед законом, несмотря на то, в какой стране они находятся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовці