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В России заявили, что потребуют экстрадиции освобожденных из плена командиров "Азова"

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Москва, Четверг 29 сентября 2022 12:08
В России заявили, что потребуют экстрадиции освобожденных из плена командиров "Азова" Фото: В России заявили, что потребуют экстрадиции освобожденных из плена командиров "Азова" (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерия Полищук

В России заговорили об экстрадиции командиров "Азова", освобожденных из плена. Бойцы якобы должны отвечать за свои "преступления" перед законом, несмотря на то, в какой стране они находятся.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Освободили солдат - молодцы, пришлось обменять их на азовцев - значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - сказал он.

Володин добавил, что главная задача при обменах пленными - это освобождение максимального количества российских военнослужащих.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" некоторое время будут находиться в Турции.

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