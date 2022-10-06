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Командири "Азову" розповіли, де їх весь час тримали до визволення з полону

Фото: командири "Азову" розповіли, де їх весь час тримали до визволення з полону (скрин з відео/YouTube)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акимова

Начальник штабу і заступник командира полку "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") та Ілля Самойленко ("Гендальф") розповіли, де саме їх тримали окупанти майже весь час після взяття у полон.

Про це вони розповіли під час пресс-конференції у четвер, 6 жовтня, відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна.

"Перші чотири дні ми знаходились в Оленівці. На п'ятий день, рано зранку, по нас приїхали і сказали, що забирають. Куди не сказали. Спочатку посадили в автозак, довезли до аеропорту в Ростові, це моє припущення. Потім ми прилетіли кудись в якусь камеру. Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я спочатку думав, що Пітер", - розповів "Тавр".

За словами "Гендальфа", їх перевезли у РФ і там вони власне і перебували весь час до звільнення.

"Багато деталей ми розкривати не будемо", - додав він..

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.

Пізніше у Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону. Бійці нібито мають відповідати за свої "злочини" перед законом, попри те, в якій країні вони перебувають.

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Азовці