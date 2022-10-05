Командиры армии РФ, вероятно, сбежали из Снигиревки Николаевской области, - Ким

Офицерский состав российских подразделений, вероятно, сбежал из города Снигиревка в Николаевской области. Однако там еще находятся войска оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга.
"Не подтвержденная информация, жду еще около часа (подтверждение - ред.), что офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются", - заявил он.
Стоит отметить, что Снигиревка расположена на востоке Николаевской области вблизи административной границы с Херсонской областью. Через город проходит региональная трасса Т1505, являющаяся логистической артерией оккупантов.
Фото: российское командование, вероятно, сбежало из Снигиревки
(скриншот deepstatemap.live)
Напомним, ВСУ активно продвигаются на юге Украины и освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области. По данным ISW, защитники могут оттеснить врага на юг к Херсону.
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