Командиры армии РФ, вероятно, сбежали из Снигиревки Николаевской области, - Ким

"Не подтвержденная информация, жду еще около часа (подтверждение - ред.), что офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются", - заявил он.

Стоит отметить, что Снигиревка расположена на востоке Николаевской области вблизи административной границы с Херсонской областью. Через город проходит региональная трасса Т1505, являющаяся логистической артерией оккупантов.

Фото: российское командование, вероятно, сбежало из Снигиревки

(скриншот deepstatemap.live)